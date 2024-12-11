«Без застолий»: Борис Щербаков встретил юбилей в больнице

Народный артист России Борис Щербаков отметил 75-летие в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В палату к Щербакову впустили супругу и сына, в другое время посещения артиста запрещены.

«Свои 75 встретил в кругу семьи прямо в палате — скромно и без застолий», — говорится в сообщении канала.

Утверждается, что у актера развилась анемия, он чувствует постоянную слабость и усталость и жалуется на головокружения.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

Накануне Щербаков пожаловался на сильные боли после операции на лице.

К 75-летию Бориса Щербакова «Газета.Ru» рассказала о его лучших кинопроектах и личной жизни.