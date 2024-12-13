Дима Билан рассказал, почему не хочет заводить домашнее хозяйство

Певец Дима Билан признался, что не хочет заводить домашнее хозяйство из-за опыта общения с животными, который он получил в детстве. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, когда он был маленьким, его родные держали уток, кур и коз, поэтому теперь ему не хочется вновь погружаться в подобную деятельность.

«Этим «болеют» люди те, у кого этого не было никогда. У меня хозяйство с детства. <…> Я этого «наелся» очень сильно. Мне пока хватает впечатлений, детских и юношеских», — поделился Билан.

Исполнитель добавил, что домашние животные сопряжены с большим трудом и ответственностью по уходу за ними. При этом тем, кто хочет заниматься хозяйством, он пожелал получить удовольствие от общения с питомцами.

В сентябре «Газета.Ru» обратила внимание на то, что Дима Билан зарегистрировал юридическое лицо ООО «Тристум». В документах, полученных изданием, сказано, что компания может производить и продавать пищевые продукты, одежду, чистящие средства, парфюмерные и косметические средства, а также предоставлять деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Ранее Дима Билан опубликовал редкие фото с отцом.