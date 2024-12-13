Михаил Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал полным бредом информацию о том, что актеру предложили сыграть Деда Мороза перед арестантами в исправительной колонии. Его слова передает Daily Storm.

29 ноября СМИ сообщали, что якобы администрация ИК-4 Белгородской области рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза. Telegram-канал Mash утверждал, что актеру также отказали в выходе по УДО в 2024 году из-за «бессмысленного хайпа в СМИ».

«Считаю, это просто недруги, мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — возмутился Падалко.

Адвокат актера отметил, что сейчас он «довольно» плотно занимается вопросом о выходе Ефремова по УДО. Заявление еще не подано, подчеркнул защитник.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В октябре 2022 года СМИ писали, что у актера произошло обострение хронической болезни легких в заключении. Эту информацию позднее подтверждал Юрий Падалко, однако адвокат не раскрывал подробности состояния здоровья подзащитного.

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