Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михаил Ефремов не станет Дедом Морозом в колонии

Адвокат Падалко назвал бредом новость, что Ефремов станет Дедом Морозом в ИК

close
Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал полным бредом информацию о том, что актеру предложили сыграть Деда Мороза перед арестантами в исправительной колонии. Его слова передает Daily Storm.

29 ноября СМИ сообщали, что якобы администрация ИК-4 Белгородской области рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза. Telegram-канал Mash утверждал, что актеру также отказали в выходе по УДО в 2024 году из-за «бессмысленного хайпа в СМИ».

«Считаю, это просто недруги, мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть такие сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — возмутился Падалко.

Адвокат актера отметил, что сейчас он «довольно» плотно занимается вопросом о выходе Ефремова по УДО. Заявление еще не подано, подчеркнул защитник.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В октябре 2022 года СМИ писали, что у актера произошло обострение хронической болезни легких в заключении. Эту информацию позднее подтверждал Юрий Падалко, однако адвокат не раскрывал подробности состояния здоровья подзащитного.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что чувствует себя по-разному в 62 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами