Павел Прилучный попал в песчаную бурю в Дубае

В ноябре начались съемки фильма «Мажор в Дубае» на территории Дубая при поддержке местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Кинопоиск.

Это первый крупный международный проект продюсерского центра Яндекса в странах Магриба и Ближнего Востока.

Как уточняет kp.ru со ссылкой на собственный источник, на съемках Прилучный попал в песчаную бурю.

«В какой-то момент снимали один его крупный план, он стоял на платформе, обдуваемый вентилятором, и прямо в лицо ему долго-долго неслась струя песка из специальной машины. Так имитировали песчаную бурю, — они в Дубае не редкость, и группа в пустыне даже застала одну из них, правда, не такую лютую, как показанные в «Миссия: невыполнима» или «Американском снайпере», — ссылается газета на источник.

Утверждается, что Прилучный, вернувшийся к роли Игоря Соколовского, старается выполнять все трюки самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров.

Режиссером проекта стал Егор Чичканов (сериалы «Изи катка», «И снова здравствуйте!», фильм «Елки 11»).

В продолжении франшизы Игорь живет с дочкой Соней (Виталия Корниенко) в Сочи, однако прерывает спокойную жизнь, чтобы спасти друга, вдруг отправившегося в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Соколовский поневоле втягивается в международную аферу.

В комиссии по кино и телевидению Дубая (Dubai Film and TV Commission) заявили, что рады сотрудничеству с крупным российским кинопроектом.

«Наше участие и взаимодействие с инфраструктурой Дубая усиливают возможности эффективного сопровождения крупных международных съемок. Мы гордимся принимать «Мажора в Дубае» в буквальном смысле в Дубае и рассматриваем это как начало долгосрочного сотрудничества с российским рынком», — говорят в комиссии.

Ранее сообщалось, что фильм о Петре Мамонове снимут в местах съемок «Острова» и «Царя».