Нью-йоркский ресторатор поддержал «отмененного» из-за домогательств Вуди Аллена

Известный нью-йоркский ресторатор Кит МакНалли опубликовал в пост Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором рассказал о предстоящей ему экстренной операции, а также снова поддержал режиссера Вуди Аллена на фоне обвинений в домогательствах.

«Завтра в полдень мне делают операцию, чтобы удалить камень из почки. Если я не выйду, то хочу сказать прямо сейчас: »[Отвалите] все, кто критиковал меня за поддержку невиновного Вуди Аллена», — написал МакНалли.

В 2020 году ресторатор раскритиковал решение издательства Hachette Book Group, которое отменило публикацию мемуаров Аллена. Он назвал решение «опасной победой цензуры».

В начале сентября 2023 Вуди Аллен высказался о собственной «отмене». Он признался, что в его жизни ничего не поменялось. В то же время постановщик отказался отвечать на вопрос об обвинениях приемной дочери Дилан Фэрроу в домогательствах. Именно они стали причиной «кэнселинга» кинематографиста в СМИ и отказа от работы с ним дистрибьюторов в США. Аллен напомнил, что эти обвинения уже были расследованы и суда не последовало.

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