Лидер группы «Моральный кодекс» возмутился слухами о розыске судебными приставами

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев опроверг в беседе с NEWS.ru слухи, что его разыскивают судебные приставы.

Мазаев возмутился. Он подчеркнул, что является членом Общественного совета ФССП.

«Как они меня могут разыскивать? Это не соответствует действительности», — отметил певец.

Артист также опроверг информацию о наличии налоговых задолженностей. Мазаев признался, что в первый раз слышит о своих якобы долгах. Лидер «Морального кодекса» уточнил, что не испытывает трудности с деньгами. Он бы погасил неоплаченные налоги, если бы такие имелись.

12 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство против Сергея Мазаева. По данным издания, судебные приставы разыскивают певца из-за задолженности. У артиста якобы обнаружили штраф в размере 4 тысяч рублей на его компанию за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

SHOT утверждал, что налоговая также выставила Мазаеву счет на 95 тысяч рублей.

Ранее у нового мужа Ивлеевой нашли долг перед налоговой.