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Анна Михалкова рассказала, как относится к публичной критике

Актриса Анна Михалкова призналась, что ее не тревожит публичная критика

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актриса Анна Михалкова в интервью «Газете.Ru» рассказала о своей реакции на критику. По словам артистки, она спокойно относится к этой неотъемлемой части ее профессии.

«Сначала ты слушаешь всех — и трепетно, даже болезненно относишься к критике. Критика бывает конструктивная, но чаще всего она бывает просто по критерию «нравится — не нравится». Есть люди, мнения которых мне действительно интересны и важны. Я считаю, что любое мнение имеет право на существование. Поэтому к критике отношусь очень спокойно и принимаю ее», — поделилась актриса.

Анна Михалкова — дочь режиссера Никиты Михалкова и актрисы Татьяны Михалковой. У нее есть брат Артем и сестра Надежда — тоже актеры.

Полное интервью с Анной Михалковой читайте здесь. В нем она рассказала о новогодней постановке «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…», будущем детей и секрете успешной работы с сестрой Надеждой.

Ранее Анна Михалкова призналась, что не давит на детей в выборе профессии.

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