Интервью с Анной Михалковой — о суперсиле Дяди Степы, работе с сестрой и будущем детей Актриса Анна Михалкова заявила, что спокойно относится к критике

С 27 декабря по 8 января на сцене MTC Live Холл пройдет новогодняя постановка «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…». В основу шоу легли стихи Сергея Михалкова, а авторами и идейными вдохновителями представления выступили внучки писателя — Анна и Надежда Михалковы. «Газета.Ru» поговорила с Анной Михалковой о том, как родилась идея шоу, что они с сестрой хотели донести до зрителей, откуда в «Дяде Степе» появился злодей, который работает как стендап-комик — и почему три поросенка и Зайка-Зазнайка заслуживают новой жизни в XXI веке.

— Как вы с Надеждой пришли к идее создания шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…»?

— Мы придумали и решили создать шоу к 110-летию нашего дедушки, Сергея Владимировича Михалкова. У нас действительно много персонажей в литературе советского периода, на которых выросло не одно поколение. Дядя Степа — один из ключевых таких персонажей. На мой взгляд, все герои Михалкова любимы не только детьми, но и родителями. А Дядя Степа уникален тем, что он является неким проводником между миром взрослых и детей. Ведь в первую очередь он — друг детей, и в то же время он тот самый условный «взрослый», который детям помогает сделать правильный выбор в жизни и объясняет, что такое «хорошо» и что такое «плохо». И вот, в какой-то момент, имея этих персонажей как наследие Сергея Владимировича, мы захотели дать новое прочтение его героям и решили соединить знакомые истории с любимым праздником: так появилось наше большое новогоднее шоу для всей семьи.

close Архив пресс-службы новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...»

— А кто Дядя Степа для вас с Надеждой? Какую цель вы перед собой ставили, воплощая эту постановку, и какие личные смыслы вложили в нее?

— Для нас персонаж Дяди Степы — практически родственник. Целью создания стала идея того, чтобы в таком обилии детско-подросткового контента воплотить в жизнь уже придуманные и проверенные временем примеры для подражания, которые действительно положительно влияют на детей и хорошо воспринимаются ими. В «Дяде Степе» отсутствуют скучные нравоучения о том, «как надо жить» и как вести себя «правильно», а как «неправильно», — этот факт очень важен для детей. Важно учитывать, что ритмика стиха (четырехстопный хорей) Михалкова очень понятна детям — и они (стихотворения. — «Газета.Ru») очень хорошо ложатся на их восприятие. Мы решили, что такое новогоднее шоу сможет не только обратить на себя внимание, но и быть интересным как и маленьким зрителям, так и их родителям.

— Что было самым сложным в процессе создания шоу?

— Самым сложным было, пожалуй, придумать одну большую общую сквозную историю, которая объединила бы всех персонажей, поскольку мы брали разных героев из разных стихотворений. У нас есть и Фома Неверующий, и все дети, про которых писал свои стихи Сергей Владимирович. И нам удалось найти единую форму и историю для них. Мне кажется, у нас это очень хорошо получилось.

— Премьера шоу прошла в 2023 году. Как «Дядю Степу» встретили зрители — и довольны ли вы с Надеждой тем, что получилось?

— Мы гордимся этой новогодней постановкой, потому что спектакль получился уникальным: и взрослые, и дети полностью погружаются в нашу историю и с радостью в ней участвуют. У нас проходит огромное количество музыкальных номеров на протяжении всего шоу: танцы, интерактивы, мультимедийные сцены и многое другое. Это отличный пример синтеза современных достижений, в первую очередь технических, и немного «ретро»-ностальгической истории. А если почитать отзывы людей, которые приходили к нам на шоу, то все оставались очень довольными. Эти отзывы — главная мотивация для нас продолжать создавать новые истории про любимых персонажей: показывать что-то доброе, по-настоящему семейное и новогодне-чудесное. Для нас признание зрителей и их хорошее настроение очень дорого.

close Архив пресс-службы новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...»

— Какие моменты в спектакле нашли наибольший отклик у детей, а какие — у взрослых?

— Чтобы уравновесить всю историю, мы ввели в шоу антигероя — Звездопадова. Он выступает на стороне условного «зла». Это яркий персонаж, он работает в режиме стендапа. Родители всегда в полном восторге от его общения со зрителями. Такое взаимодействие притягивает и детей, и взрослых.

— Есть ли планы вывести постановку за пределы Москвы?

— Да, у нас есть план вывести шоу за пределы исключительно новогодней тематики. Мы хотим переработать эту историю в универсальную, которую можно будет показать зрителям во всех уголках нашей страны.

— В современном мире популярны герои комиксов и супергерои. Как думаете, Дядя Степа мог бы стать русским супергероем?

— Да, конечно, мог бы. У него для этого есть все данные и качества, которые требуются супергероям. У него есть и своя суперспособность — это его рост, благодаря которому происходит большое количество различных поворотных моментов в сценарии, решается множество ситуаций.

close Архив пресс-службы новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...»

— Чем он похож на героев других киновселенных — и какие черты сделали бы его уникальным на их фоне?

— С другими супергероями его роднит то, что он всегда выступает на стороне добра. А его уникальность заключается в том, что он знает, как общаться с детьми: он взаимодействует с ними на равных, а еще всегда готов прийти им на помощь. И это его суперсила.

— Дядя Степа, пожалуй, самый популярный персонаж, созданный вашим дедушкой. По вашему мнению, какие еще персонажи произведений Сергея Михалкова могли бы обрести «новую жизнь» на экране или театральной сцене?

— Все персонажи Сергея Владимировича по-своему уникальны и заслуживают этой «новой жизни» в сегодняшнем мире — как на экранах, так и в театре. Это и три поросенка, и Зайка-Зазнайка. У него есть прекрасные пьесы, по которым до сих пор играются спектакли, например, «Праздник непослушания».

close Архив пресс-службы новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...»

— У вас с Надеждой большой опыт работы в совершенно не детских жанрах — триллерах, драматических и комедийных проектах для взрослой аудитории. Что привлекло вас в теме детства? Чем работа над детским проектом отличается от других жанров, в которых вы уже успели себя проявить?

— Дети и взрослые — это абсолютно разная аудитория, для них нужен разный язык, на котором ты передаешь те или иные мысли. Я уже 23 года работаю ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!», все время занимаюсь темой детства, и мне кажется, что выбор такого направления вполне логичен. Ну и, конечно, особую роль сыграло наличие собственных детей — создавая шоу, я всегда думаю о том, как его воспримут мои дети, поднимет ли оно им настроение, выйдут ли они счастливыми и довольными после спектакля.

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— «Дядя Степа» — не первая ваша совместная работа. Как вам с сестрой удается находить общий язык в проектах? Часто ли возникают споры, и как вы решаете спорные вопросы? Кто из вас чаще идет на компромисс, и есть ли между вами распределение ролей, когда дело касается сложных решений?

— Мы с Надей очень близки и всегда легко находим общий язык. Споры возникают нечасто, у нас четко разделены обязанности. Роли распределены тоже четко, а компромиссы — это вопрос нашего полного доверия друг другу. Мы прислушиваемся друг к другу. Но и каждая из нас может высказать свое мнение.

close Архив пресс-службы новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...»

— Вот вы снялись в фильме, сериале или спродюсировали шоу: чье профессиональное мнение для вас важно? И как вы относитесь к критике в свой адрес?

— Каждый раз это по-разному. Сначала ты слушаешь всех — и трепетно, даже болезненно относишься к критике. Критика бывает конструктивная, но чаще всего она бывает просто по критерию «нравится — не нравится». Есть люди, мнения которых мне действительно интересны и важны. Я считаю, что любое мнение имеет право на существование. Поэтому к критике отношусь очень спокойно и принимаю ее.

— Вы с Надеждой выросли на съемочной площадке, предположу, что выбор профессии был для вас естественным ходом событий. А как вы видите будущее для своих детей? Хотели бы, чтобы они продолжили семейное дело — или, наоборот, вам бы хотелось, чтобы они выбрали собственный путь, возможно, далекий от кино?

— Совершенно ни на кого из детей мы не давим и не влияем, это их выбор и их дальнейшая жизнь. К тому же я знаю, что в этой жизни все зависит не только от талантов, но и от твоей «счастливой звезды». Любой их выбор мы поддерживаем и очень гордимся ими, главное, чтобы они получали удовольствие от того, что они делают, и были счастливы. И даже если они захотят быть физиками, геологами, врачами — это прекрасно, ведь тогда хоть кто-то в нашей семье получит хорошее образование и профессию (смеется).