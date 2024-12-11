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«Хоть кто-то получит хорошее образование»: Анна Михалкова рассказала о будущем своих детей

Актриса Анна Михалкова призналась, что не давит на детей в выборе профессии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актриса Анна Михалкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что никак не давит на детей в выборе ими профессии. По словам артистки, она совсем не расстроится, если наследники решат не идти по ее стопам.

«Совершенно ни на кого из детей мы не давим и не влияем, это их выбор и их дальнейшая жизнь. К тому же я знаю, что в этой жизни все зависит не только от талантов, но и от твоей «счастливой звезды». Любой их выбор мы поддерживаем и очень гордимся ими, главное, чтобы они получали удовольствие от того, что они делают, и были счастливы. И даже если они захотят быть физиками, геологами, врачами — это прекрасно, ведь тогда хоть кто-то в нашей семье получит хорошее образование и профессию», — пошутила Михалкова.

Анна Михалкова, наследница актерской династии, воспитывает сыновей Андрея и Сергея, а также дочку Лидию от брака с предпринимателем Альбертом Баковым.

Полное интервью с Анной Михалковой читайте здесь. В нем она рассказала о новогодней постановке «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…», отношении к критике в свой адрес и секрете успешной работы с сестрой Надеждой.

Ранее Анна Михалкова заявила, что спокойно относится к критике.

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