Лерчек проиграла суд из-за своих курсов

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) проиграла один суд из-за своих курсов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Юрист Ани Багдасарян в начале 2024 года приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной», Лерчек планировала набирать слушателей после личных собеседований по видеосвязи, однако, говорит юрист, таких бесед не было. На курс записались семь человек, включая Багдасарян, которая, с ее слов, успела заплатить 1 миллион рублей.

Миллион женщине вернули со счета мамы Лерчек. Она требовала также 2 млн рублей неустойки за полгода с момента подачи иска, компенсацию в размере 100 тысяч рублей и судебные расходы.

Суд частично встал на сторону юриста, и Багдасарян получила около 180 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что блогер Артем Чекалин, который является экс-мужем блогерши Лерчек, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей.

По информации канала, Чекалину принадлежат четыре компании, включая «БИ ФИТ», через которую они с бывшей женой продавали тренировки для тела и косметику.

Ранее бывший муж попытался задобрить Лерчек цветами.