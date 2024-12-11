Лидер группы «СерьГа» рассказал о главном разочаровании уехавших из РФ артистов

Рок-музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью aif.ru рассказал о главном, на его взгляд, разочаровании уехавших из РФ артистов.

По словам Галанина, эти артисты переоценены, а их отъезд не может нанести значительный урон культуре и стране.

«Вот, скажем, уехал в свое время Ростропович. Но разве он так вел себя за границей, как они? <...> Таких фигур и близко нет среди нынешних отъехавших», — уверен он.

Музыкант поделился мнением, что главная беда уехавших артистов в том, что они думали, будто нужны всему миру, однако за границей они оказались невостребованными.

«Западные политики в открытую говорят, что и зачем они делают, кого и как используют в своих целях и сколько хотят на этом заработать. А эти артисты все равно остаются на стороне врага», — сетует он.

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