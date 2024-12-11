Алсу призналась, что не представляет Новый год без «Голубого огонька»

Певица Алсу заявила в беседе с teleprogramma.org, что молодежь чаще «ворчит» на «Голубые огоньки».

Алсу объяснила, что ее поколение отмечает Новый год дома и обязательно включает телевизор, чтобы посмотреть праздничные передачи. Артистка призналась, что не может представить 1 января без «Голубых огоньков».

«Для артистов это почетно — подарить людям хорошее настроение. Кто-то может жаловаться, что поют «одни и те же артисты», но ведь многие ждут именно любимых песен, чтобы испытать приятное чувство ностальгии. Мы каждый год готовим оливье, селедку под шубой и т. п. Вроде бы тоже должно было надоесть, но нет — ручки сами тянутся. То же самое с любимыми песнями и с огоньками. Уже столько поколений выросло на этих передачах!» — отметила певица.

Как рассказала Алсу, в эту новогоднюю ночь она не планирует работать. Артистка будет отмечать праздник с семьей и друзьями. Она также хочет загадать желание под бой курантов. По словам исполнительницы, практически каждый год ее мечта сбывается. Она уверена, что мысли материальны.

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