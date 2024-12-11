Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ раскрыли личность нового мужа Ивлеевой: «Дальний родственник Михалковых-Кончаловских»

Журналистка Мартынова: новым мужем Ивлеевой стал телеведущий Филипп Бегак

close
Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Журналистка Алена Мартынова предположила, что новым мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак, сын Алексея Бегака. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова не пояснила, откуда у нее появилась эта информация. Она отметила, что Бегак является владельцем фермерского хозяйства. Он также ведет программу «Правила жизни» на телеканале «Культура» вместо своего отца, которого не стало в мае 2022 года.

«32 года, был женат. Дальний родственник Михалковых-Кончаловских», — также говорится в посте.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ивлеева сообщала, что причиной расставания стало то, что пара попросту оказалась не готова к семейной жизни. Также блогерша признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Ранее бывшая жена Комиссаренко рассказала о сексуальном насилии в детстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами