СМИ раскрыли личность нового мужа Ивлеевой: «Дальний родственник Михалковых-Кончаловских»

Журналистка Алена Мартынова предположила, что новым мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак, сын Алексея Бегака. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Светский хроник».

Мартынова не пояснила, откуда у нее появилась эта информация. Она отметила, что Бегак является владельцем фермерского хозяйства. Он также ведет программу «Правила жизни» на телеканале «Культура» вместо своего отца, которого не стало в мае 2022 года.

«32 года, был женат. Дальний родственник Михалковых-Кончаловских», — также говорится в посте.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ивлеева сообщала, что причиной расставания стало то, что пара попросту оказалась не готова к семейной жизни. Также блогерша признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

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