Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клава Кока похудела после депрессии

Певица Клава Кока призналась, что борется с депрессией с помощью ЗОЖ

close
Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока призналась в Telegram-канале, что борется с депрессивным состоянием здоровым образом жизни.

Кока посоветовала поклонникам не допускать «поблажек» вредных привычек и не «пускаться во все тяжкие» во время депрессии. Она считает, что в такие периоды стоит браться за свое здоровье. Артистка призналась, что ставит себе жесткие ограничения при подавленном состоянии. Это ей помогает чувствует себя лучше.

«Пока что держусь. Несколько месяцев уже. Но я в принципе непьющая, некурящая. Но знаете, иногда бывает грустненько, думаешь: «Ну, винчика там выпьем». Короче, мне нравится. Я прямо хорошо себя чувствую и ощущаю», — поделилась исполнительница.

Кока также похудела в этот период. Она исключила из своей жизни «ночные жоры» и сладости. По словам артистки, ей поднимает настроение то, как она себя видит в зеркале.

Как считает Кока, в депрессивные эпизоды также необходимо чем-то заниматься, а не «сидеть дома и проживать» это. Она предложила направить свои силы на спорт, работу, творчество. Певица также посоветовала «копнуть внутрь себя» и вспомнить, что человеку приносит «неподдельную детскую радость».

Ранее Василия Ливанова экстренно прооперировали в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами