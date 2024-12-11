Клава Кока похудела после депрессии

Певица Клава Кока призналась в Telegram-канале, что борется с депрессивным состоянием здоровым образом жизни.

Кока посоветовала поклонникам не допускать «поблажек» вредных привычек и не «пускаться во все тяжкие» во время депрессии. Она считает, что в такие периоды стоит браться за свое здоровье. Артистка призналась, что ставит себе жесткие ограничения при подавленном состоянии. Это ей помогает чувствует себя лучше.

«Пока что держусь. Несколько месяцев уже. Но я в принципе непьющая, некурящая. Но знаете, иногда бывает грустненько, думаешь: «Ну, винчика там выпьем». Короче, мне нравится. Я прямо хорошо себя чувствую и ощущаю», — поделилась исполнительница.

Кока также похудела в этот период. Она исключила из своей жизни «ночные жоры» и сладости. По словам артистки, ей поднимает настроение то, как она себя видит в зеркале.

Как считает Кока, в депрессивные эпизоды также необходимо чем-то заниматься, а не «сидеть дома и проживать» это. Она предложила направить свои силы на спорт, работу, творчество. Певица также посоветовала «копнуть внутрь себя» и вспомнить, что человеку приносит «неподдельную детскую радость».

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