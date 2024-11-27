Барецкий решил возродить «Ласковый май»

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что планирует возобновить группу «Ласковый май».

Барецкий рассказал, что вместе с бывшим солистом коллектива Андреем Гуровым подготавливает программу для новогоднего корпоратива. Он хочет сделать масштабное шоу. Шоумен и певец планируют петь хиты «Ласкового мая», но в диджейской танцевальной обработке. Знаменитость считает, что Гуров на правах первого солиста может исполнять композиции коллектива.

«Гуров абсолютно поменяет имидж, многие его даже не узнают, это будет феерично, эпично. У нас уже есть заявки, в основном корпоративы, но после Нового года хотим сделать большой полноценный концерт в зале. Будет самая дорогая цена, самый дорогой корпоратив», — поделился шоумен.

Барецкий хочет брать за корпоратив с Гуровым около 5-6 миллионов рублей.

22 ноября экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин возмутился, что три судьи Краснодарского краевого суда отклонили все его ходатайства на суде за права на песни Юрия Шатунова. Семья солиста имеет исключительных права на 23 композиции коллектива.

Ранее Киркоров рассказал о своем категорическом невезении.