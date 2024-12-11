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Представитель DJ Smash не согласился с решением суда о запрете клипа Моргенштерна

Представитель DJ Smash назвал необоснованным решение суда о запрете клипа Моргенштерна

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ТНТ

Представитель DJ Smash назвал необоснованным решение суда о запрете клипа Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представителя артиста, запрет только привлек большее внимание к обсуждению клипа.

10 декабря Колпинский суд Петербурга запретил к распространению на территории России клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Он заявил, что в ролике «прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви». В нем «демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма», которые «искажают представление несовершеннолетних о ценностях религии».

Специалисты, заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, разобрали клип по кадрам. Моргенштерн получил повестку в суд, но не пришел.

Премьера клипа «Новая волна» состоялась в 2021 году. В нем Моргенштерн предстал в образе папы Римского. По сюжету, якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник (DJ Smash) дает ему таблетку, после которой в храме начинается массовая вечеринка. В ролике показано, как рэпер раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и прочее.

Ранее продюсер Дзюник осудил Лазарева и Баскова за хамское отношение к людям.

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