Близкие Добрынина получат наследство только после оплаты миллионного долга

Родственники народного артиста России Вячеслава Добрынина смогут получить наследство только после оплаты миллионного долга певца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, на ИП Добрынина начислили имущественный налог в размере чуть больше 1 млн рублей за 2023 год. Это произошло спустя два месяца после того, как артиста не стало. Долг композитора перейдет его родственникам, которые вступят в наследство.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. СМИ сообщали, что певец оставил в наследство квартиру в Москве, а также загородный дом с участком в Подмосковье.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим.

Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

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