Бородина назвала свою книгу фигней

Телеведущая Ксения Бородина заявила в шоу «Вопрос Ребром», что написала фигню в своей книге «Худеем вместе с Ксенией Бородиной».

Участница программы рассказала, что прочла книгу Бородиной. Ее заинтересовало, что в списке мотивации к похудению на первом месте стоял мужчина, а дальше карьера, отношения и сама женщина. Бородина призналась, что сейчас бы уже не написала «такую фигню». Она уверена, что женщина всегда должна ставить себя на первое место.

«Все, чтобы ты ни делала – пластические операции, похудение, неважно, — ты делаешь это для себя, не ради кого-то. Я знаю, что есть мужчины, которые недовольны фигурой своих женщин и указывают на это. <...> Таких людей надо сразу посылать», — поделилась телеведущая.

Бородина добавила, что при этом не стоит себя «запускать». Она считает, что женщина должна «кайфовать» от того, что видит в отражении.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Бородина заговорила о третьем ребенке после помолвки.