Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петросян о заработке артистов в СССР: «Были нищие»

Комик Евгений Петросян признался, что зарабатывал 150 рублей в месяц при СССР

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян рассказал в интервью Роману Костомарову, что в советские годы актеры «были нищими».

Петросян отметил, что артисты зарабатывали больше инженеров, но этого все равно было мало. Комик признался, что сначала ежемесячно получал 150 рублей в оркестре Леонида Осиповича Утесова, а затем 200 рублей.

«Это хороший оклад для советского служащего. Но актеры быстро тратят деньги. На гастролях все очень быстро расходится как-то так. У меня, во всяком случае, расходилось быстро. Хватало только на полмесяца. Но я не думал про это», — поделился артист.

12 ноября 2024 года Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака Викторину Петросян. В исковом заявлении комик требует признать дочь утратившей право пользования его московской квартиры. Он просил снять женщину с регистрационного учета.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Ранее адвокат объяснила, сможет ли Петросян выписать дочь из квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами