Петросян о заработке артистов в СССР: «Были нищие»

Юморист Евгений Петросян рассказал в интервью Роману Костомарову, что в советские годы актеры «были нищими».

Петросян отметил, что артисты зарабатывали больше инженеров, но этого все равно было мало. Комик признался, что сначала ежемесячно получал 150 рублей в оркестре Леонида Осиповича Утесова, а затем 200 рублей.

«Это хороший оклад для советского служащего. Но актеры быстро тратят деньги. На гастролях все очень быстро расходится как-то так. У меня, во всяком случае, расходилось быстро. Хватало только на полмесяца. Но я не думал про это», — поделился артист.

12 ноября 2024 года Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака Викторину Петросян. В исковом заявлении комик требует признать дочь утратившей право пользования его московской квартиры. Он просил снять женщину с регистрационного учета.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Ранее адвокат объяснила, сможет ли Петросян выписать дочь из квартиры.