Певица Жасмин объяснила, почему не боится слива интимных фото

Певица Жасмин призналась в беседе с mk.ru, что не боится слива своих интимных фотографий.

Жасмин объяснила, что не делает таких снимков. Она заявила, что ее муж «видит все вживую, онлайн». Певица также не хочет делать подобные кадры, чтобы потом смотреть в старости.

«Мы с мужем будем запоминать что-то более красивое», — поделилась артистка.

Жасмин также поддержала коллегу Анну Asti, ставшую жертвой преступников. Злоумышленники слили ее интимные фото в сеть после нескольких месяцев шантажа. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что выложат эти кадры с ее смартфона. Тогда знаменитость призвала прекратить распространять слитые материалы. Она отметила, что преступники грубо нарушили ее частную жизнь и пытались подорвать ее репутацию.

Жасмин считает неправильным залезать в личное пространство известного человека.

«И в этом ничего такого, что она себя фотографирует и отправляет своему супругу. Она эффектная девушка, молодая, с красивым телом», — заявила Жасмин.

Ранее Айза поддержала Анну Asti после слива интимных фото.