«Люблю и уважаю»: Айза поддержала Анну Asti после слива интимных фото

Бизнесвумен и блогерша Айза-Лилуна Ай поддержала певицу Анну Asti после слива интимных фото последней. Ее пост в соцсетях цитирует kp.ru.

Айза, чьи откровенные фото также сливали в сеть, сказала, что у артистки потрясающее тело и отличная сексуальная жизнь.

«Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком», — поделилась она.

Накануне Анна Asti призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала жертвой преступников. Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что выложат интимные фото с ее смартфона в сеть.

Ранее Лолита заявила, что пьяные зрители превратили ее концерт в ад.