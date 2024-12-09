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«Люблю и уважаю»: Айза поддержала Анну Asti после слива интимных фото

Блогерша Айза выразила поддержку певице Asti, ставшей жертвой мошенников

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Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесвумен и блогерша Айза-Лилуна Ай поддержала певицу Анну Asti после слива интимных фото последней. Ее пост в соцсетях цитирует kp.ru.

Айза, чьи откровенные фото также сливали в сеть, сказала, что у артистки потрясающее тело и отличная сексуальная жизнь.

«Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком», — поделилась она.

Накануне Анна Asti призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала жертвой преступников. Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что выложат интимные фото с ее смартфона в сеть.

Ранее Лолита заявила, что пьяные зрители превратили ее концерт в ад.

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