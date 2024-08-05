Анатолий Цой поделился подробностями операции: «Большое испытание»

Певец Анатолий Цой сообщил в беседе с Prozvezd, что ему сделали операцию на нос.

Цою потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за новообразования. У артиста появилась в правой пазухе носа киста, которую нужно было немедленно удалить. Певец объяснил, что она возникла из-за деформированной перегородки. По словам знаменитости, раньше он профессионально занимался кикбоксингом. Однажды ему сломали нос.

«Мне ее провели между съемками и концертами. Через три дня я уже вышел на работу. Это большое испытание, на самом деле. Поэтому сейчас я хочу пожелать всем здоровья. Это очень важно. Нужно следить за собой, особенно в молодом возрасте. Потому что потом, к сожалению, могут быть большие последствия», — отметил артист.

Цой сделал операцию в июле 2024 года. Он тогда не раскрыл подробности хирургического вмешательства.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру. В том же году он принял участие в первом сезоне шоу «Маска», где стал победителем. Он выступал в образе Льва. Артист также участвовал в таких телевизионных проектах, как «Фактор страха», «X Factor», «Конфетка».

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