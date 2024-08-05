Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анатолий Цой поделился подробностями операции: «Большое испытание»

Певец Анатолий Цой удалил новообразование в пазухе носа

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Певец Анатолий Цой сообщил в беседе с Prozvezd, что ему сделали операцию на нос.

Цою потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за новообразования. У артиста появилась в правой пазухе носа киста, которую нужно было немедленно удалить. Певец объяснил, что она возникла из-за деформированной перегородки. По словам знаменитости, раньше он профессионально занимался кикбоксингом. Однажды ему сломали нос.

«Мне ее провели между съемками и концертами. Через три дня я уже вышел на работу. Это большое испытание, на самом деле. Поэтому сейчас я хочу пожелать всем здоровья. Это очень важно. Нужно следить за собой, особенно в молодом возрасте. Потому что потом, к сожалению, могут быть большие последствия», — отметил артист.

Цой сделал операцию в июле 2024 года. Он тогда не раскрыл подробности хирургического вмешательства.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе «MBAND». В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру. В том же году он принял участие в первом сезоне шоу «Маска», где стал победителем. Он выступал в образе Льва. Артист также участвовал в таких телевизионных проектах, как «Фактор страха», «X Factor», «Конфетка».

Ранее Серябкина дала совет Хилькевич перед выходом в декрет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами