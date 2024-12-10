Бородина заговорила о третьем ребенке после помолвки

Телеведущая Ксения Бородина призналась в шоу «Вопрос Ребром», что хочет третьего ребенка.

«Иначе жизнь была бы бессмысленной. А когда — давайте не спешить с этим вопросом», — поделилась знаменитость.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей. Позже близкая подруга телеведущей и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение.

Бородина познакомилась с Сердюковым на проекте «Последний герой». Известно, что телеведущая старше возлюбленного на пять лет. Блогер рассказывал, что такая разница в возрасте его не смущает, и он ее не чувствует. По словам Сердюкова, 41-летняя Бородина для него все равно остается «маленькой девочкой».

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