Раскрыта дата выхода комедии «Красная Поляна» с Николаем Фоменко

Премьера авантюрной комедии «Красная Поляна» о приключениях москвички Саши Соболевой на горном курорте состоится 28 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиска.

В конце декабря на Кинопоиске выйдут первые пять серий, а 25 января — с 6-го по 10-й эпизоды.

Сериал расскажет об авантюристке Саше (Рината Тимербаева), которая после неудачной сделки сбегает из Москвы в Красную Поляну. Она попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саше предстоит подружиться с персоналом отеля и вычислить мошенников, которые шантажируют управляющего казино.

Съемки шоу проходили в поселке Красная Поляна на территории отелей курорта «Газпром Поляна», на побережье Сочи, а также в Москве.

Режиссером выступил Роман Прыгунов («Беспринципные»), а за сценарий отвечали Владимир Васильев, Роман Прыгунов, Роман Баранов, Андрей Орлов, Михаил Осипов, Андрей Штурман и Алексей Трейман.

В каст вошли: Тимербаева, Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина и другие артисты.

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