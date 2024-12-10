Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта дата выхода комедии «Красная Поляна» с Николаем Фоменко

Первые пять серий комедийного сериала «Красная Поляна» выйдут 28 декабря

close
Пресс-служба Кинопоиска

Премьера авантюрной комедии «Красная Поляна» о приключениях москвички Саши Соболевой на горном курорте состоится 28 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиска.

В конце декабря на Кинопоиске выйдут первые пять серий, а 25 января — с 6-го по 10-й эпизоды.

Сериал расскажет об авантюристке Саше (Рината Тимербаева), которая после неудачной сделки сбегает из Москвы в Красную Поляну. Она попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саше предстоит подружиться с персоналом отеля и вычислить мошенников, которые шантажируют управляющего казино.

Съемки шоу проходили в поселке Красная Поляна на территории отелей курорта «Газпром Поляна», на побережье Сочи, а также в Москве.

Режиссером выступил Роман Прыгунов («Беспринципные»), а за сценарий отвечали Владимир Васильев, Роман Прыгунов, Роман Баранов, Андрей Орлов, Михаил Осипов, Андрей Штурман и Алексей Трейман.

В каст вошли: Тимербаева, Фоменко, Матвей Лыков, Риналь Мухаметов, Максим Лагашкин, Снежана Самохина и другие артисты.

Ранее сообщалось, что автор «Холопа 2» стал самым кассовым режиссером года в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами