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Регина Тодоренко сыграет персонажа Светличной в ремейке «Бриллиантовой руки»

Блогерша Тодоренко получила роль Анны Сергеевны в комедии «Небриллиантовая рука»

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Пресс-служба ТНТ

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко получила роль соблазнительницы Анны Сергеевны в новогодней комедии «Небриллиантовая рука». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В оригинальном советском фильме Леонида Гайдая красавицу-злодейку сыграла Светлана Светличная — ее героиня пыталась соблазнить Семена Горбункова (Юрий Никулин), чтобы выкрасть бриллианты из его гипса.

Тодоренко в ремейке повторит движения из известного танца Светличной, произнесет легендарную фразу «не виноватая я…» и наденет похожий халат с перламутровыми пуговицами.

В новой версии фильма элементы из советской комедии будут переплетаться со шпионской сагой, а скромный служащий Горбунков станет агентом «007-еном Семенычем».

«И даже в руке мужчины окажутся не драгоценные камни, а товары, попадающие в Россию благодаря контрабанде и серому импорту» , — подчеркнули в ТНТ.

Роль Горбункова в ремейке исполнит Тимур Батрутдинов, а его ревнивую супругу — Марина Кравец. Контрабандистов Козодоева и Лелика сыграют Алексей Воробьев и Максим Лагашкин.

Также в каст вошли Никита Кологривый, Павел Воля, Владимир Епифанцев и другие артисты.

Ранее Юрий Антонов объяснил, почему артистам тяжело сниматься в новогодних передачах.

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