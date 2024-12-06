Звезда фильма «Москва слезам не верит» стала жертвой мошенников

Народная артистка России Раиса Рязанова передала 4 млн рублей мошенникам, которые обвинили ее в поддержке ВСУ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Злоумышленники представились Рязановой сотрудниками ФСБ. Они заявили, что актриса оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ). Якобы с ее счета списали 30 млн рублей, которые получил перешедший на сторону ВСУ экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов.

У звезды фильма «Москва слезам не верит» потребовали 4 млн рублей в качестве доказательств, что она не спонсировала ВСУ. Рязанова, утверждает SHOT, сняла наличные и произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег.

Позднее Рязанова не смогла связаться с якобы силовиками, и тогда артистка поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас 80-летняя знаменитость написала заявление в полицию из-за произошедшего.

Раиса Рязанова получила наибольшую известность после съемок в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

В фильмографии Рязановой более 200 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю...», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Не родись красивой».

Ранее сообщалось, что россиянин заплатил 34 млн рублей за ужин с Собчак.