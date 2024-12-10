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Дальнегорский иерей заявил, что в городе демонических существ больше, чем храмов

Священник Васякин: против статуи пришельца в Дальнегорске протестуют сотни человек

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Телеграм-канал «Administration_Dalnegorsk»

Дальнегорский иерей Андрей Васякин объяснил, почему решил потребовать у администрации города убрать арт-объект в виде инопланетянина. Его цитирует Telegram-канал Baza.

Васякин утверждает, что против статуи пришельца протестуют якобы сотни человек, но чиновники их мнение «игнорируют». По словам Васякина, в городе можно было бы установить другие арт-объекты. В пример он привел статую сталевара в Мариуполе.

«Ну сколько же можно? У нас этих демонических существ уже больше, чем храмов в Дальнегорске», — посетовал он.

По словам иерея, жители давно хотят обратиться в прокуратуру, однако он надеется, что все же удастся решить вопрос на уровне администрации.

Также Васякин рассказывал, что мимо композиции с инопланетянином и летающей тарелкой в Дальнегорске проходит крестный ход.

Уфологи утверждают, что в 1980-е на горе Известковой в Дальнегорске потерпел крушение неопознанный летающий объект.

Ранее нижегородские власти обратились в полицию после кражи мини-Горького.

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