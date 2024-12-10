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Шахназаров семь раз переписывал сценарий «Мы из джаза»

Режиссер Шахназаров признался, что Данелии не понравился сценарий «Мы из джаза»

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Б. Балдин/РИА «Новости»

Режиссер Карен Шахназаров признался, что постановщик Георгий Данелия раскритиковал первый сценарий музыкальной комедии «Мы из джаза». Его слова передает РИА Новости.

Шахназаров вспомнил, что первоначальный вариант был создан им вместе со сценаристом Александром Бородянским за 10 дней. Авторы считали сценарий абсолютно гениальным и были уверены, что создали шедевр.

«Был худсовет, и Георгий Николаевич Данелия разнес нас в пух и прах. <...> В результате мы вообще написали семь вариантов. И седьмой пошел в работу, и был лучше, чем тот первый, который мы считали вершиной», — поделился режиссер.

По словам Шахназарова, система того времени вынуждала работать и улучшать свое творчество. Однако, признался режиссер, их первая реакция на критику Данелии была эмоциональной. Они между собой ругали режиссера — говорили, что он «и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает».

Премьера фильма «Мы из джаза» состоялась в 1983  году. Сюжет рассказывает о студенте-комсомольце музыкального техникума Косте Иванове. Он увлекается новым направлением в музыке — джазом — из-за чего его выгоняют из техникума. Затем Иванов загорается желанием создать свой джаз-банд.

Ранее сообщалось, что ставка за два билета на «Щелкунчик» в Большом достигла 400 тысяч рублей.

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