Бывшая жена мужа Макеевой раскрыла сумму его задолженности по алиментам

Блогерша и художница Светлана Малькова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что врет о неуплате алиментов бывшим мужем, бизнесменом Романом Мальковым.

По словам Мальковой, певица Анастасия Макеева утверждает, что ее муж исправно платит алименты, даже на полгода вперед. Бизнесмен и артистка состоят в браке с 2021 года. Малькова опубликовала переписку с якобы певицей. Там исполнительница заявила, что художница не может получить алименты, так как система международных карт не работает. Блогерша проживает с детьми в США.

«По закону переводить деньги в Америку невозможно, так как они просто достаются ее родителям. Ну вот так закону РФ и всем санкциям той страны, где они проживают. Алименты заплачены на полгода вперед, просто она скучает и пытается напомнить о себе. Ей обидно, что мы не сильно скучаем по ней», — написала Макеева.

Малькова отметила, что ее бывший муж все еще находится на сайте должников, несмотря на якобы уплаченные алименты за полгода вперед. Она показала, что сумма задолженности бизнесмена по алиментам составляет 120 тысяч рублей.

«Рома, на носу декабрь… Или ты хочешь долг 180 тысяч?» — обратилась к экс-супругу Малькова.

Ранее Сергей Светлаков чуть не подрался с Дмитрием Маликовым на съемках.