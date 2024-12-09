Народного артиста России Бориса Щербакова прооперировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Щербакову провели операцию на скуле — вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей, уточнил источник издания.

Операция по восстановлению скулы, рассказал источник канала, заняла 10 минут. С этой конструкцией Щербаку нужно будет ходить минимум 2 недели.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что его отец выкарабкался после проблем со здоровьем.