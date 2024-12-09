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Названа дата выхода сериала от режиссера «Беспринципных»

Сериал «Красная Поляна» выйдет 28 декабря

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Кинопоиск

Премьера сериала «Красная Поляна» состоится 28 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В этот день выйдут первые пять серий проекта. 25 января зрители смогут посмотреть с 6-го по 10-й эпизод. Картину снимал режиссер Роман Прыгунов. Он известен работой над сериалом «Беспринципные».

По сюжету главная героиня Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где пытается обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках. Однако девушку уличает начальник службы безопасности курорта — Михалыч. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку.

Главную роль исполнила выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева. Для нее проект стал дебютным.

В картине также приняли участие Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев, Матвей Лыков.

Ранее Алла Сигалова назвала себя поклонницей Цыганова.

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