Кадры из фильмов «Домовенок Кузя», «Злая», «Амадей» и «Быть лучше»

«Злая», «Домовенок Кузя», «Амадей», «Быть лучше» и еще 12 фильмов декабря Какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2024 года

Первая часть мюзикла «Злая», повторный прокат «Амадея» Милоша Формана и «Ариэтти из страны лилипутов» Хиромасы Ёнэбаяси, реюнион создателей «Форреста Гампа», байопик Робби Уильямса (но вместо певца — обезьяна), постапокалиптика с Юрием Колокольниковым, киносказка про домовенка Кузю и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре, и рассказывает о самых интересных.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked), реж. Джон М. Чу

Где и когда смотреть: в кино — с 30 ноября*

Киноадаптация мюзикла Стивена Шварца и Уинни Хольцман «Злая», переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и оригинальный роман Лаймена Баума. В центре сюжета — две девушки из страны Оз: Эльфаба, которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада, и Глинда, будущая Добрая Ведьма Севера. Главные роли в картине исполнили певицы Синтия Эриво и Ариана Гранде. Релиз второй части «Злой» запланирован на следующий год.

«Ариэтти из страны лилипутов» (Karigurashi no Arietti), реж. Хиромаса Ёнэбаяси

Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря

Мультфильм Хиромасы Ёнэбаяси, ученика Хаяо Миядзаки, снятый по сценарию мастера. В центре сюжета — девочка-дюймовочка из числа лилипутов, что живут в стенах и полах человеческих домов, которая становится подругой соседского мальчика.

Где и когда смотреть: в кино — 5 декабря

Вольная экранизация поэмы Гомера «Одиссея». По сюжету постаревший Одиссей (Рэйф Файнс), ветеран Троянской войны, спустя 20 лет возвращается на берега родного острова Итака и теперь должен заняться спасением жены Пенелопы (Жюльет Бинош) и сына Телемаха (Чарли Пламмер).

«Безмолвное братство» (The Order), реж. Джастин Курзель

Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря

Криминальный триллер про агента ФБР, который охотится на группировку террористов-неонацистов в США 1980-х. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу, Николас Холт и Тай Шеридан.

close AGC Studios

«Дикий алмаз» (Diamant brut), реж. Агат Ридингер

Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря

Драма дебютантки Агат Ридингер из основного конкурса Канн-2024. В центре сюжета — 19-летняя Лиана, которая живет на юге Франции со своей матерью. Одержимая стремлением к красоте и славе, девушка проходит кастинг в реалити-шоу «Чудо-остров».

close Canal+

«Арман» (Armand), реж. Хальвдан Ульман Тёндель

Где и когда смотреть: в кино — с 5 декабря

Триллер со звездой «Худшего человека на свете» Ренате Реинсве, взявший приз за лучший дебют на последнем Каннском фестивале. Сюжет крутится вокруг предполагаемой драки двух шестилетних мальчиков, после которой родителей вызывают в школу.

«Амадей» (Amadeus), реж. Милош Форман

Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря

Повторный прокат драмы Милоша Формана о противостоянии композиторов Антонио Сальери (Ф. Мюррей Абрахам) и Вольфганга Амадея Моцарта (Том Халс).

Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря

Актер Том Хэнкс, актриса Робин Райт, режиссер Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот, оператор Дон Берджесс и композитор Алан Сильвестри воссоединяются впервые за 30 лет с выхода фильма «Форрест Гамп». Картина посвящена событиям и обитателям одного участка земли — от далекого прошлого до XXI века.

close Miramax Films

«Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий

Где и когда смотреть: в кино — с 12 декабря

Новогодний полный метр по мультсериалу «Три кота». В новой ленте озорные Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями и дедушкой отправляются в Северландию, где их бабушка занимается научной деятельностью.

«Ручная кладь» (Carry-On), реж. Жауме Кольет-Серра

Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 декабря

Экшн-триллер про сотрудника Администрации транспортной безопасности (Тэрон Эджертон), которого шантажом пытаются заставить пропустить опасный пакет на борт рождественского рейса.

Где и когда смотреть: в кино — с 19 декабря

Экранизация сказок Татьяны Александровой о домовенке Кузе, спродюсированная братьями Андреасян. По сюжету герой сбегает от Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташа. Чтобы вернуться в волшебный мир, Кузе необходимо отыскать сундучок, исполняющий желания. Домовенка и его друга Нафаню озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов, в актерский состав ленты вошли Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова и Евгения Малахова.

Где и когда смотреть: в кино — с 19 декабря

Очередная часть праздничной франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым. К исполнению роли дяди Юры вернулся Дмитрий Нагиев, также в проекте снялся звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев.

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Драма Паоло Соррентино о женщине Партенопе, рожденной в неаполитанском море в 1950 году, — ее любви к родному городу (который раньше носил имя Партенопы — сирены, что безуспешно пыталась очаровать Одиссея и покончила с собой) и его ярким обитателям. В главной роли снялись звезда «Конформиста» Стефания Сандрелли и дебютантка Селеста Далла Порта, также в актерский состав вошел Гэри Олдмен.

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Байопик певца и экс-участника Take That Робби Уильямса с нюансом — вместо артиста в кадре фигурирует компьютерная обезьяна, озвученная Робби Уильямсом. Режиссер — постановщик «Величайшего шоумена» Майкл Грейси.

«Последний ронин», реж. Макс Шишкин

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Полнометражный дебют клипмейкера и режиссера Макса Шишкина — приключенческая постапокалиптика о союзе одинокого странника (Юрий Колокольников) и своенравной тинейджерки (Диана Енакаева), вставших на путь мести.

«Иван Царевич и Серый Волк 6», реж. Дарина Шмидт и Константин Феоктистов

Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря

Очередная часть франшизы студии «Мельница» о приключениях Ивана Царевича, Серого Волка и Василисы. В новой ленте Иван и его верные друзья едут представлять Тридевятое царство на волшебной выставке чудес.

* Фильм планируется демонстрировать нелегально в рамках «предсеансового обслуживания».