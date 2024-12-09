20-летняя певица попала в реанимацию после трех сеансов массажа

Известной тайской певицы Чаяды Прао-хом не стало после трех сеансов массажа из-за заражения крови и отека мозга. Об этом сообщает Bangkok Post.

Бойфренд знаменитости рассказал, что 5 ноября Чаяда обратилась в салон тайского массажа в Удонтхани из-за болей в спине. Всего она сходила на три процедуры: в первые два визита ее обслуживала одна и та же массажистка, а в последний — уже новая.

Через две недели после второй процедуры, рассказал возлюбленный Чаяды, певица почувствовала сильные боли и скованность во всем теле. Она не могла перевернуться в постели.

После последнего сеанса у Чаяды начали появляться отеки и синяки по всему телу. Ее стало бросать то в жар, то в холод, и начались покалывания в пальцах. Певица пила обезболивающие, но впоследствии онемение распространилось.

18 ноября певица попала в реанимацию, когда не могла пользоваться уже 50 % своего тела. Ее не стало около шести утра.

Издание Thai Examiner отмечает, что Чаяде было всего 20 лет. Департамент поддержки здравоохранения Таиланда начал расследование против массажного салона, в который обращалась девушка.

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