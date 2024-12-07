kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сломала ногу. 44-летняя бизнесвумен показала фото со сломанной конечностью на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На каникулах сломала ногу», — написала она, продемонстрировав стопу в фиксаторе и костыль.

Ким не рассказала, как получила травму. Известно, что недавно она запускала коллекцию лыжной одежды и сама является заядлой лыжницей.

В 2024 году Кардашьян также ломала пальцы рук и жаловалась, что это было больнее родов.

Накануне Кардашьян с четками на шее снялась для рекламы нижнего белья Skims, созданного в коллаборации с итальянским брендом Dolce & Gabbana. Внимание поклонников привлекли четки на шее Кардашьян.

«Ничего святого. Зачем так провоцировать?», «Над другими религиями ты тоже будешь насмехаться?», «Почему она всегда надевает крест, будучи почти голой?» — написали они.

Ранее Кардашьян вернула пирсинг после отказа от него 20 лет назад.