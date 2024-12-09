«Миллениал передумал»: Роза Сябитова объяснила, почему сбежал жених дочки Охлобыстина

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова объяснила, почему перед свадьбой сбежал жених дочери Ивана Охлобыстина Варвары Максим. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам телесвахи, причиной побега может быть страх перед обязательствами, когда начинается подготовка к свадьбе.

«Чаще всего не выдерживают нервы у жениха, и он может в панике сбежать с самой свадьбы. Вспомним «Женитьбу» Николая Васильевича Гоголя, где герой Подколесин убежал через окно», — привела пример из классической литературы Сябитова.

Кроме того, допустила телеведущая, дело может быть в характерных особенностях поколения миллениалов, которые, по ее наблюдениям, долго живут с родителями и испытывают сложности с поиском работы, а также реже строят семьи и заводят детей.

«Может быть, бывший жених дочки Охлобыстина, как яркий представитель поколения миллениалов, раздумал жениться и заводить детей», — заключила она.

Об отмененной свадьбе Варвары Охлобыстиной стало известно накануне.

Ранее Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь.