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Жених бросил дочь Охлобыстина за неделю до свадьбы

НТВ: от дочери актера Охлобыстина ушел жених-парикмахер

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Варвара Охлобыстина/VK

Жених-парикмахер бросил дочь Ивана Охлобыстина за неделю до свадьбы, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на коллег актера.

Канал показал видео, на котором 31-летний Максим пришел на смотрины без кольца и не встал перед 25-летней Варварой на одно колено, чем якобы сразу же не понравился Охлобыстину.

Знакомые семьи утверждают, что молодой человек якобы ушел из-за характера Охлобыстина. Инсайдеры также заявили, что Варвара сделала большие финансовые вложения в бизнес жениха и сделала с ним парные татуировки на лодыжках.

Накануне сообщалось, что Иван Охлобыстин снова станет дедушкой — о беременности заявила его дочь Евдокия. Пол младенца мать пока не раскрывает. Беременность стала для Евдокии второй — в 2022-м, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели, девушка родила дочь Еву.

Ранее Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь.

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