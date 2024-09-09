Юра Борисов поболтал с Анджелиной Джоли в Торонто

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В соцсетях фильма «Анора» опубликовали совместную фотографию российского актера Юры Борисова с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

На опубликованном снимке Борисов стоит напротив улыбающейся ему Джоли, и, кажется, просит автограф. Знаменитости встретились на кинофестивале в Торонто, где актер представлял фильм «Анора». Картина Шона Бэйкера с Борисовым, Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон выйдет в российский прокат 17 октября.

Фильм рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

Фильм оказался победителем основного конкурса, обогнав «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Партенопу» Паоло Соррентино, а также картину Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке».

Также сообщалось, что «Анора» удостоилась 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах. Картину сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции, зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.

Ранее сообщалось, что звезда «Титаника» и «Мизери» ушла из кино.