У трех звезд сериала «Кухня» нашли долги в полмиллиона

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Сразу у трех актрис сериала «Кухня» обнаружили задолженности по налогам, коммунальным услугам, а также штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у народной артистки России Елены Ксенофонтовой нашли долг в размере 278 тыс. рублей. Еще почти 24 тыс. рублей актриса должна выплатить госпошлины, пеней и прочих расходов.

Причиной стало то, что артистка не выплачивала ТСЖ «Столица» коммунальные услуги с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2024-го. Сейчас коммунальщики подали в суд на актрису.

Также, добавляет Mash, Ксенофонтова оказалась в должниках перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ее долг составляет 113 тыс. рублей.

Еще одна звезда сериала «Кухня», заслуженная артистка России Марина Могилевская, задолжала ФНС 77 тыс. рублей и 500 рублей за нарушение ПДД.

У сыгравшей официантку Сашу украинской актрисы Екатерины Кузнецовой также нашли долг по налогам в размере 50 тыс. рублей. Знаменитость уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет в Испании, занимается инвестициями в бизнес.

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