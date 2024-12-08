Газманов об уходе на пенсию: «Давно уже собирался»

Певец Олег Газманов признался в беседе с изданием «7дней», что давно уже собирался на пенсию.

73-летний Газманов планировал уйти на пенсию в 70. Он передумал это делать, когда началась пандемия коронавируса. Артист захотел поработать еще немного, чтобы поднять группу и помочь музыкантам.

«Я же всем платил, никого не уволил. А потом началась спецоперация. И я понимаю, что очень востребован. Поэтому не могу сейчас уйти – буду работать. Теперь еще появился проект «Родники», который я веду», — поделился артист.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

Газманов также внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

Газманов не раз заявлял, что не переживает из-за наложенных на него санкций.

Ранее Газманов объяснил, почему не дал новые показания в суде по делу Талькова.