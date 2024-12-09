Поклонники поздравляют жену Игоря Николаева с беременностью

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что на последних фотографиях молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова скрывает округлившийся живот. Об этом пишет kp.ru.

Юлия Проскурякова в последнее время предпочитает носить черную одежду. На новых снимках она прикрывает рукой свой живот, что вызвало у публики предположения о ее беременности.

Знаменитости, тем не менее, не комментируют слухи о возможном пополнении в семье. В данный момент они сосредоточены на работе и воспитании своей дочери Вероники, чье рождение они также не афишировали.

Артист познакомился с женой на гастролях в Екатеринбурге. Юлия была его давней поклонницей, и после концерта ей удалось встретиться с композитором. По словам исполнительницы, их общение вскоре переросло в дружбу, а потом они поняли, что хотят быть вместе. Пара поженилась в 2010 году, и 8 октября 2015 года у них появилась Вероника. Актриса признавалась журналистам, что роды были тяжелыми, и первые месяцы жизни девочки они постоянно находились на связи с врачами, но им удалось решить все проблемы.

В ноябре Игорь Николаев поделился в соцсетях редкими кадрами с повзрослевшей дочерью. Девятилетняя Вероника приехала вместе с отцом на праздничный вечер в честь 70-летия народного артиста России Игоря Крутого.

Ранее Николаев отказался поддерживать свою жену на премьере.