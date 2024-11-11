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Игорь Николаев отказался поддерживать свою жену на премьере

Певец Игорь Николаев не пришел на премьеру фильма «Абзука Морзе» с Проскуряковой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Игорь Николаев не пришел на московскую премьеру фильма «Азбука Морзе», в котором его супруга Юлия Проскурякова сыграла главную роль. Об этом сообщает 7дней.ru.

Издание отмечает, что поддержать жену композитора в кинотеатр «Художественный» пришли телеведущая Анфиса Чехова, экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин и другие артисты. Неизвестно, по какой причине премьеру проигнорировал Николаев.

До этого Проскурякова рассказывала, что супруг не может сопровождать ее на светских мероприятиях из-за гастролей. При этом, отмечает 7дней.ru, актриса стала «везде появляться без мужа», как только начала строить свою карьеру в кино. Ходят слухи, что Николаев против увлечения супруги, из-за чего в их семье появились «непримиримые разногласия».

Проскурякова и Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В июне 2023 года Проскурякова рассказывала, что в их отношениях с композитором не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении.

В марте ходили слухи о разводе Проскуряковой и Николаева, которые вскоре артист назвал «выдумками желтой прессы».

Ранее сообщалось, что уехавшая из России экс-солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом.

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