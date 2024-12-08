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Газманов объяснил, почему не дал новые показания в суде по делу Талькова

Певец Газманов не дал показания в суде по делу Талькова из-за плотного графика

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Олег Газманов сообщил в беседе с mk.ru, что его снова вызывали в суд дать показания по делу о трагедии с Игорем Тальковым.

Газманов уточнил, что пока не ездил из-за плотного графика и концертов. Артист уже договорился со следователями о встрече. Он добавил, что уже давно давал показания и теперь планирует снова.

Газманов признался, что до сих пор помнит события того вечера. Он находился в гримерке, когда услышал выстрелы. Певец не может точно сказать, кто является причиной трагедии, так как сам ничего не видел.

«Я очень рад, что в этом деле сейчас появились какие-то моменты новые. Думаю, что следователи все-таки нашли истину этой трагической истории. Если они разгребут и выяснят, что же на самом деле произошло в тот вечер, я буду очень благодарен», — поделился артист.

Дело Игоря Талькова возобновили три года назад, поскольку следствие пришло к выводу, что Шляфман умышленно совершил преступление. В рамках дела следователи опросили более 50 свидетелей, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и прибывшие на место трагедии милиционеры.

Ранее Наташа Королева дала показания на суде по делу Игоря Талькова.

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