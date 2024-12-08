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Лолита заявила, что терпеть не может спорт

Певица Лолита призналась, что не отказывает себе в ночных перекусах

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с «Пятым каналом», что не занимается в зале.

Милявская заявила, что терпеть не может спорт. Артистка уточнила, что находится в одном и том же весе уже года три-четыре. При этом певица не отказывает себе в ночных перекусах и делает их практически каждый день.

«Я себя не мучаю. Я мучаю себя только тогда, когда поджелудочная говорит: «Переела». Тогда я себе говорю «стоп» на неделю. А так нет. Захотела – поела. Особенно после концертов, большая нагрузка и нет выхода. Ты просто питаешь себя и мозг. Это нормально», — поделилась артистка.

В ноябре Лолита объяснила, что специально вписывает в свой райдер странные пункты, чтобы понять, читали ли его организаторы. В шутку она привела пример, что может быть условие привести звезде «50 накачанных самцов утром у трапа самолета с красной дорожкой». Певица назвала такие условия в райдере «шляпой».

Лолита вспомнила, что раньше у нее стояла в райдере машина «Ока» с мигалками. И когда организаторы заботились об обеспечении этого пункта, артистка понимала, что за свет и звук на концерте можно не беспокоиться. Сейчас у нее для таких целей стоит в условиях обязательное наличие меню, рекомендованного пенсионным фондом России.

Ранее певец Шура высмеял слух о том, что Пугачева была мафией.

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