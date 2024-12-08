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Лолита о «голой» вечеринке: «Отсеялась часть людей»

Певица Лолита заявила, что все еще любит Ивлееву после скандальной вечеринки

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила в беседе с NEWS.ru, что «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой очень хорошо проявила многих людей.

По словам Лолиты, после скандального мероприятия в ее жизни «отсеялась» часть людей, «от которых идет дурной человеческий запах». Артистка уверила, что она как любила, так и любит Ивлееву. Певица заявила, что блогерша – очень трудолюбивый и мощный профессионал.

Милявская также назвала себя фаталисткой. Она считает, что раз она туда попала, то, значит, так захотел бог.

«Это для чего-то нужно», — поделилась исполнительница.

Лолита испытывала трудности с концертной деятельностью после скандальной вечеринки Ивлеевой. Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

11 ноября Милявская призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины». По словам Лолиты, она увидела «50 лбов» сразу же, как только вышла из машины напротив концертной площадки. Она возмутилась тем, что несколько десятков рослых мужчин пытались предпринять какие-то действия против нее, «девочки». Лолита поблагодарила сотрудников полиции и тех, кто работал при организации концерта в Ярославле, за помощь.

Ранее Лолита объяснила, почему старики на сцене не уступят дорогу молодежи.

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