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«Слышали вой медведя»: Джиган потерял Оксану Самойлову в лесу

Рэперу Джигану пришлось искать Оксану Самойлову в лесу без связи

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рэпер Джиган рассказал, что потерял в лесу жену — блогершу Оксану Самойлову. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ, инцидент произошел на съемках шоу «Большое переселение».

В рамках проекта звезды знакомятся с загородной жизнью. Самойлова отправилась в лес вместе с младшей дочкой Майей.

«Мы слышали вой медведя. Я испугалась, и мама тоже испугалась», — рассказала Майя.

Джиган испугался, что члены семьи отправились в лес без охраны и без связи с операторами из съемочной группы и стал искать родных.

«Если бы была хотя бы элементарная связь, Оксана бы скинула мне точку геолокации. И то… это лес! как без охраны? Кабан забежит, ногу пропорет, не дай Бог! Я побежал их искать», — сказал он, заявив, что семья для него всегда на первом месте.

Накануне журналистка Алена Жигалова сообщила, что певец Natan (Натан Миров) уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен на реалити-шоу «Звезды в джунглях».

Ранее Mia Boyka одобрила пиар-романы.

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