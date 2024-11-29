«Слышали вой медведя»: Джиган потерял Оксану Самойлову в лесу

Рэпер Джиган рассказал, что потерял в лесу жену — блогершу Оксану Самойлову. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ, инцидент произошел на съемках шоу «Большое переселение».

В рамках проекта звезды знакомятся с загородной жизнью. Самойлова отправилась в лес вместе с младшей дочкой Майей.

«Мы слышали вой медведя. Я испугалась, и мама тоже испугалась», — рассказала Майя.

Джиган испугался, что члены семьи отправились в лес без охраны и без связи с операторами из съемочной группы и стал искать родных.

«Если бы была хотя бы элементарная связь, Оксана бы скинула мне точку геолокации. И то… это лес! как без охраны? Кабан забежит, ногу пропорет, не дай Бог! Я побежал их искать», — сказал он, заявив, что семья для него всегда на первом месте.

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