Джиган и Самойлова задумались о пятом ребенке

Рэпер Джиган сообщил в беседе с NEWS.ru, что он и жена Оксана Самойлова задумались завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

«Они такие милые», — рассказала модель.

Джиган отметил, что он и жена раньше не задумывались о пополнении в семье из-за жилья. По словам артиста, они жили в достаточно большом доме, однако в нем не было лишних спален. Сейчас пара переехала, и у них появилось место для еще одного ребенка.

«Дом был в три раза больше, и в нем не было спален. Было огромное пространство, коридоры ненужные. Этот дом был для семьи, у которых трое детей максимум. Такой помпезный. А сейчас компактный, все четко. Шесть спален», — поделился рэпер.

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В августе 2023 года Самойлова назвала свой брак с музыкальным неидеальным. Блогерша отметила, что она и супруг стремятся к гармонии в их союзе.

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