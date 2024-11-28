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Самоназванный сын Киркорова вспомнил, как «спас» Пугачеву из пожара

Певец Матвеев вспомнил, что вывел Пугачеву из кинотеатра во время пожара

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Александр Матвеев, самоназванный внебрачный сын Бедроса Киркорова, вспомнил о том, как «спас» Аллу Пугачеву из пожара в 2018 году. Его слова передает NEWS.ru.

Инцидент, по словам Матвеева, произошел на премьере фильма «Лед» в московском кинотеатре «Октябрь». Исполнительница пришла на премьеру, поскольку в картине звучала одна из ее песен в исполнении актрисы Марии Ароновой.

В какой-то момент в зале сработала пожарная сигнализация и зрители начали быстро покидать помещение. Матвеев сидел неподалеку от Пугачевой, поэтому предложил артистке вывести ее через спешно покидающую зал толпу.

«Ее спутник — известный дизайнер — прикрывал ее сзади, а я спереди шел. Пришлось практически расталкивать других людей, потому что началась паника и могла возникнуть давка», — вспомнил Матвеев.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что дети Киркорова «сбежали» из элитной школы в Дубае.

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