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К 90-летию Алисы Фрейндлих устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 90-летию со дня рождения Алисы Фрейндлих пройдет на ТВ

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Петрухин/РИА Новости

Марафон в честь дня рождения народной артистки СССР Алисы Фрейндлих пройдет 8 и 9 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон начнется 8 декабря в 9:35 с фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», в котором Фрейндлих исполнила роль королевы Анны Австрийской. В картине знаменитость не только показала свое актерское мастерство, но и спела все песни королевы. В 14:25 стартует продолжение ленты — «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя».

В 18:40 телеканал покажет мелодраму «Старомодная комедия», где актриса воплотила образ пациентки санатория, у которой просыпаются чувства к главному врачу. В 20:25 зрители увидят драму «Жестокий романс», созданную по произведению Николая Островского «Бесприданница». Там Фрейндлих сыграла мать главной героини.

9 декабря в 19:50 марафон продолжит комедийная мелодрама «Опасный возраст». В ней Фрейндлих исполнила роль научного работника Лилии Родимцевой, переживающей развод, бунт сына-подростка и размен квартиры. В 21:30 состоится показ картины «Успех» о постановке спектакля «Чайка» в областном театре. Актриса сыграла в фильме приму Зинаиду Арсеньеву, которая, в свою очередь, репетирует Аркадину из пьесы Чехова.

В 23:15 телеканал покажет документальный фильм «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих», посвященный актрисе. Завершит марафон в 23:55 фильм Андрея Тарковского «Сталкер», где артистка сыграла роль супруги главного героя.

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