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В Эрмитаж вопреки непогоде выстроились «необычно длинные» очереди

В Эрмитаж выстроились длинные очереди из желающих попасть в музей бесплатно

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге в Эрмитаж выстроились «необычно длинные» очереди из желающих попасть в музей бесплатно, пишет «Фонтанка».

Как отмечает газета, во дворике Зимнего дворца, несмотря на пасмурную погоду, собрались сотни человек. Приобрести бесплатный билет в честь 260-летия музея можно до 19:00.

В честь Дня Святой Екатерины, 7 декабря, Эрмитаж каждый год становится бесплатным для жителей и гостей города. В музее объяснили, что в честь этой святой при крещении была названа императрица Екатерина Великая, которая основала Эрмитаж и оказывала ему покровительство. В эту субботу посетители могут бесплатно побывать в Главном музейном комплексе, Главном штабе, Дворце Меншикова, Музее императорского фарфорового завода и Зимнем дворце Петра I. Экскурсий там не будет, зато посетители могут пройтись по Реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня» по маршруту открытого хранения.

Ранее гендиректор Эрмитажа рассказал, что Трамп называл Эрмитаж лучшим музеем в мире.

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