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В Москве покажут «Щелкунчика» в стиле Тима Бертона

На сцене «ЦСКА Арены» пройдет премьера шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»

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Imperial Orchestra

В Москве на сцене «ЦСКА Арены» с 11 декабря начнутся премьерные показы шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» по мотивам классического балета Чайковского, поставленное в стиле режиссера Тима Бертона. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Яндекс Афиши.

По сюжету новая ученица магической академии Мари получает в подарок от директора Дроссельмейера старую игрушку — Щелкунчика. Девочка должна оживить его, чтобы вместе сразиться с летучими мышами, поселившимися на чердаке готического замка с живыми витражами.

Благодаря современным декорациям более 70 виртуозов оркестра и хора Imperial Orchestra окажутся на высоте 12 метров над зрителями во главе с летающим дирижером. Главной декорацией будет мультимедийный экран площадью 300 квадратных метров, а доминантой сцены «ЦСКА Арены» — цифровой орган.

Зрителей ждут классический балет, акробатика и цирковые номера в исполнении воздушных гимнастов, жонглеров и эквилибристов, среди которых звезды Cirque du Soleil. На сцене появятся трехметровые куклы и 15-метровый дракон, пойдет черный снег, будет работать пиротехника.

Композиторы Imperial Orchestra под руководством Дмитрия Кошелева переосмыслили музыку «Щелкунчика», добавив в ене звуки органа, хора, струнных, медных инструментов, аккордеона и синтетические сэмплы. Всего в шоу задействовано более 200 артистов и работников сцены.

Над постановкой работали заслуженный артист России, главный хореограф Большого театра Беларуси и бывший солист Мариинского театра Игорь Колб, режиссер Екатерина Малая, консультант Михаил Миронов, дирижеры Лев Дунаев и Иосиф Нурдаев, режиссер цирковых номеров Екатерина Романова.

Ранее сообщалось, что в Кремле пройдет рождественский балет-гала с премьером Большого театра.

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